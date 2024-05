Stiri pe aceeasi tema

- „La sfarsitul lunii mai deja vom incepe acest proces, iar plicurile cu deciziile de recalculare vor ajunge la romanii in perioada verii, iar in luna septembrie isi vor primi pensiile recalculate, taloanele de pensie recalculate cu cuantumurile acestora in urma recalcularii”, a afirmat Oprescu, la un…

- Compania Nationala ,,Posta Romana” anunta ca a inceput deja distribuirea pensiilor pentru luna mai. Inițial, ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, anunța ca pensiile vor fi livrate in perioada 2-3 mai, dar pentru ca banii au ajuns mai repede in conturile Poștei Romane, deja a inceput distribuirea…

- "Deciziile de recalculare vor ajunge la pensionari.Estimarile noastre cu privire la calendar sunt ca acestea vor incepe efectiv sa ajunga la pensionari incepand cu finalul lunii mai, cu precadere preponderent in lunile iunie-august, adica inainte de luna septembrie.Septembrie este al doilea moment…

- Ana Maria (www.b1tv.ro) Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat ca valoarea salariului minim ar urma sa creasca de la 1 iulie 2024, cu 400 de lei. In prezent, salariul minim brut este de 3.300 lei. „Una dintre cele trei componente este reprezentata de productivitate” „La finalul anului trecut…

- Recalcularea pensiilor conform Legii 360 va incepe in curand, anunța Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii. Peste 3 milioane de pensionari vor primi pensii mai mari din septembrie. Simona Bucura-Oprescu a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca un nou software va fi implementat pentru a recalcula…

- Se fac calcule pentru introducerea impozitului progresiv. Ministrul Muncii, Simona-Bucura Oprescu susține ca ministerul pe care il conduce analizeaza impreuna cu ministerul Finanțelor aceasta varianta.

- Anunț important! Iata cine sunt romanii care vor primi pensie cu 80% mai mare! Ce a dezvaluit ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. In ce consta principala modificare. Confirmarea facuta de Casele de Pensii Publice.