Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 797. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus ca ucrainenii vor pune la indoiala legitimitatea președintelui Volodimir Zelenski. Potrivit lui Peskov, soarta lui Zelenski "este pecetluita", iar Moscova iși va ating

- Razboi in Ucraina, ziua 797. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca oamenii din Ucraina vor pune la indoiala legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, afirmand ca soarta acestuia "este pecetluita" și a reiterat i

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al liderului rus Vladimir Putin, a afirmat ca soarta președintelui ucrainean Volodimir Zelenski este „pecetluita”, iar armata ucraineana a intrat in panica. Declarațiile au fost facute de reprezentantul Kremlinului intr-un interviu la emisiunea „Moscova, Kremlinul…

- Rusia se considera in razboi din cauza implicarii Occidentului de partea Ucrainei si nu poate permite existenta la granitele sale a unui stat care s-a aratat gata sa foloseasca orice metoda pentru a prelua controlul asupra Crimeei, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Rusia se afla in "stare de razboi" in Ucraina, a declarat pentru prima data purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, la mai bine de doi ani de la inceputul conflictului. "Suntem in stare de razboi. Da, a inceput ca o operațiune militara speciala, dar de indata ce s-a format acest grup…

- Rusia este in stare de razboi in Ucraina, declara – pentru prima oara de la inceputul conflictului, in februarie 2022 – purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat site-ului rus aif.ru , citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Ne aflam in stare de razboi. Da,…

- Rusia se afla in ”stare de razboi” in Ucraina, declara – pentru prima oara de la inceputul conflictului, in februarie 2022 – un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat site-ului rus aif.ru, citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Ne aflam in stare de razboi.…

- Kremlinul declara in premiera ca este in razboi. Rusia se considera in razboi din cauza implicarii Occidentului de partea Ucrainei si nu poate permite existenta la granitele sale a unui stat care s-a aratat gata sa foloseasca orice metoda pentru a prelua controlul asupra Crimeei, a declarat vineri purtatorul…