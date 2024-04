Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 797. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus ca ucrainenii vor pune la indoiala legitimitatea președintelui Volodimir Zelenski. Potrivit lui Peskov, soarta lui Zelenski "este pecetluita", iar Moscova iși va ating

- Razboi in Ucraina, ziua 797. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca oamenii din Ucraina vor pune la indoiala legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, afirmand ca soarta acestuia "este pecetluita" și a reiterat i

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al liderului rus Vladimir Putin, a afirmat ca soarta președintelui ucrainean Volodimir Zelenski este „pecetluita”, iar armata ucraineana a intrat in panica. Declarațiile au fost facute de reprezentantul Kremlinului intr-un interviu la emisiunea „Moscova, Kremlinul…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat sa comenteze declarația prin care gruparea jihadista Stat Islamic revendica atentatul comis vinerea trecuta la Crocus City Hall și soldat cu 137 de morți conform ultimului bilanț disponibil, relateaza agenția France Presse. Luni, intr-o conferința…

- Rusia este in stare de razboi in Ucraina, declara – pentru prima oara de la inceputul conflictului, in februarie 2022 – purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat site-ului rus aif.ru , citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Ne aflam in stare de razboi. Da,…

- Rusia se afla in ”stare de razboi” in Ucraina, declara – pentru prima oara de la inceputul conflictului, in februarie 2022 – un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat site-ului rus aif.ru, citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Ne aflam in stare de razboi.…

- Kremlinul declara in premiera ca este in razboi. Rusia se considera in razboi din cauza implicarii Occidentului de partea Ucrainei si nu poate permite existenta la granitele sale a unui stat care s-a aratat gata sa foloseasca orice metoda pentru a prelua controlul asupra Crimeei, a declarat vineri purtatorul…

- Avionul gigantic, cu aripi mobile, cu numele de cod "Blackjacks" in nomenclatorul NATO, este o versiune modernizata a unui bombardier din perioada Razboiului Rece pe care fosta Uniune Sovietica l-ar fi desfasurat in cazul unui razboi nuclear pentru a lansa arme la distante mari.Putin, care este de…