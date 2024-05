Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost descoperit fara suflare in aceasta dupa-amiaza, pe strada Granicerilor din Bistrița. Salvatorii de la ISU BN au fost solicitați sa intervina asta-seara, pe strada Granicerilor din Bistrița. „O persoana a fost gasita inconștienta intr-o mașina pe strada Granicerilor din municipiul Bistrița.…

- Totul a pornit dupa ce o persoana a alertat autoritațile din Glodeni ca ruda sa, o femeie de 74 de ani, a fost gasita moarta in propria locuința. In aceeași zi, autoritațile au identificat un suspect, care s-a dovedit a fi chiar un consatean de-ale victimelor.Ancheta a scos, insa, la iveala ceva și…

- In Timișoara a avut loc o descoperire macabra! Mama și-a gasit fiul in varsta de 31 de ani fara suflare, chiar in propria locuința și a alertat autoritațile. Polițiștii sosiți la fața locului au deschis un dosar și au inceput cercetarile.

- Un barbat din Nucet, in varsta de 45 de ani, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, dupa ce ar fi amenințat cu acte de violența doua femei și un barbat, pe o strada din comuna natala. De asemenea, acesta ar fi provocat și distrugeri unui autoturism care aparținea unui tanar de 34 de ani. In plus,…

- O fetița de 4 ani lasata nesupravegheata a murit dupa ce a fost lovita de o mașina. Fetița ar fi traversat o strada din Oraștie in fuga, prin loc nepermis și fara sa se asigure. IPJ Hunedoara a anunțat sambata dimineața ca, joi, o fetița de patru ani „a sarit in fața unui autoturism care circula pe…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Primaverii. Din primele date, un barbat ar fi fost accidentat de o mașina. „Echipajul SMURD acorda ingrijiri medicale unui pieton, conștient și cooperant. Mai exact, este…

- Urmarire cu mașina poliției dupa un șofer beat pe o strada din Dorohoi. Cand l-au prins, oamenii legii au avut o surpriza Sambata, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi- Biroul Rutier, in timp ce se aflau pe strada C.D. Gherea au efectuat semnal de oprire unui autoturism al carui conducator…