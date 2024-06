Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate dintre romani ar fi de acord cu transformarea Romaniei intr-o republica semi-prezidențiala in care președintele ales prin votul cetațenilor sa aiba puteri mai mari decat in prezent, conform unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research in mai 2024. Republica semi-prezidențiala cu…

- Parteneriatul strategic dintre Romania și SUA, inițat in anul 1997, este un pilon esențial al politicii externe romanești și un exemplu de cooperare transatlantica eficienta. Acesta se bazeaza pe cooperare politica și militara, economica și culturala. In domeniul politic și militar, Romania a devenit…

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat, la o intalnire cu rudele ostaticilor, ca Israelul va lansa o invazie a orașului Rafah din sudul Fașiei Gaza, indiferent de negocierile de armistițiu cu Hamas, informeaza BBC.La o intalnire cu rudele ostaticilor, Netanyahu a declarat ca va invada Rafah „cu sau…

- Peste 60% dintre romani sunt de acord cu votul obligatoriu, argumentand ca o prezenta mai mare la vot poate schimba lucrurile in bine, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. In urma cu 10 ani, procentul acestora era cu aproape 20% mai mic.

- Mai mult de jumatate dintre romani au adoptat Sistemul Garantie-Returnare (SGR), iar 25% dintre acestia afirma ca returneaza frecvent ambalajele cu simbolul SGR la punctele de colectare, arata datele unui studiu intocmit de Kantar. Conform datelor centralizate, 58% dintre respondenti au declarat ca…

- Posturile TV reprezinta principala sursa de informare pentru mai mult de jumatate dintre romani, urmate de retelele sociale (28,3%), arata datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. 43% dintre cei chestionati cred ca retelele sociale sunt cele mai expuse dezinformarii, iar 45,6% considera…

- 4 din 5 romani ar vrea ca mandatul șefului statului sa fie redus la 4 ani, in timp ce parerile privind un președinte și prim-ministru de aceeași culoare politica sunt imparțite, arata ultimul sondaj al INSCOP, realizat la comanda News.ro.