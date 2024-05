Stiri pe aceeasi tema

- Doi angajați ai DRDP Craiova au fost accidentați de un șofer bulgar. O femeie a murit, iar un barbat a ajuns la spital. Accident grav de circulație petrecut miercuri dupa-amiaza pe DN6, in Dolj. Doi muncitori de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova au fost accidentanți, dupa ce șoferul…

- Descoperire macabra facuta, luni seara, de un echipaj local de poliție din Baia Mare. Agenții au fost sesizat de cațiva cetațeni ca din interiorul unui apartament situat pe bulevardul București se simte un miros puternic și ca au banuiala ca in interiorul apartamentului se afla decedat cel care locuiește…

- Caz revoltator in Galați. O femeie a fost omorata in bataie și injunghiata de un barbat. Dupa atacul sangeros din casa ei, agresoul i-a ascuns cadavrul sub o patura. Polițiștii fac cercetari la fața loculuim caci criminalul este in libertate.

- La data de 7 aprilie 2024, polițiștii de ordine publica din Blaj au fost sesizați, de catre o femeie de 33 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca a fost amenințata de fostul partener de viața. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in seara aceleiași zile, in jurul orei…

- Politistii din Gorj au deschis o ancheta dupa ce Dan Ilie Morega a lovit, vineri, o jurnalista. Apoi, fostul prefect i-a amenintat pe ziaristi ca vor raspunde penal. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Gorj au anuntat ca au fost sesizati despre faptul ca o femeie a fost agresata de un…

- In inregistrarea postata in mediul online se vede cum cele doua fete se imbrancesc si se trag de par, in timp ce alti tineri se amuza si chiar le indeamna pe cele doua sa se loveasca, scriu jurnaliștii de la Știri pe Surse.ro."Ți-am zis, eu nu glumesc cu tine! Ori te potolești, ori gata", se aude la…

- UPS!… Barladenii au dovedit ca respecta tradițiile, iar cea din ziua de 9 martie in care este „dezlegare” la 44 de pahare cu bautura, nu a facut excepție. Polițiștii rutieri barladeni au depistat sambata o doamna și un domn, bauți bine la volan! Au fost testați cu alcooltestul și atat doamna cat și…