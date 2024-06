Amendă maximă pentru un bărbat care a aruncat la gunoi cinci pisoi abia născuți Un barbat care a aruncat la gunoi cinci pisoi abia nascuți a primit o amenda de 12.000 lei, maximum prevazut de lege in astfel de cazuri. Politistii de la Biroul pentru Protectia Animalelor Caras-Severin au fost sesizati, la finalul lunii mai, ca in comuna Mehadia, localitatea Iardastita, au fost gasiti cinci pui de pisica, foarte mici, abandonati langa un container de gunoi. „Pisicutele, in varsta de doar o zi, au fost incredintate unei asociatii pentru protectia animalelor, care se ocupa in continuare de tratarea si ingrijirea lor. Totodata, acestia au continuat verificarile pentru a stabili… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

