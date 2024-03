Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant intr-o casa. Au fost gasite ramașițele umane a 30 de persoane și cadavrul unei femei de 30 de ani. Un barbat care a inchiriat locuința a ținut acolo trupul neinsuflețit timp de doi ani. Polițiștii au fost ingroziți de ce au gasit in interior.

- Descoperire macabra facuta in Baia Mare. Intr-un apartament de pe strada Victoriei a fost gasit cadavrul unui barbat in varsta de 61 de ani. „In data de 6 februarie, la ora 15.15, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, despre faptul ca, intr-un apartament situat pe strada Victoriei…

- Descoperire macabra in hornul unei case din Georgia, acolo unde a fost gasit trupul neinsuflețit al unui barbat in varsta de 43 de ani. Potrivit informațiilor, cadavrul ar fi fost gasit la mai bine de o luna de cand acesta fusese dat disparut.

- Cei doi au fost gasiți morți in casa, in orasul Bocsa din judetul Caras-Severin. Cadavrele au fost preluate de Medicina Legala pentru necropsie.„Astazi, la ora 09.48, politisti de la Politia Orasului Bocsa au fost sesizati de catre o femeie despre faptul ca i-a gasit pe doi vecini decedati in locuinta…

- "Miercuri, 10 ianuarie, la ora 13.15, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca a fost gasit cadavrul unui barbat, fara cap, in localitatea Romanești.La locul evenimentului s-a deplasat echipa complexa de cercetare la fața locului, care a identificat trupul neinsuflețit…

- Au aparut noi informații despre cadavrul gasit ieri, plutind pe mare, aproape de portul Tomis. Trupul neinsuflețit a fost vazut de zeci de persoane, care au sunat imediat la 112. Acum polițiștii au obținut noi detalii in acest caz și au cateva ipoteze in ceea ce privește moartea barbatului.

- Un barbat, in varsta de 56 de ani, a fost gasit mort duminica in mare, in Portul Turistic Tomis din Constanța, conform Mediafax.Polițiștii din Constanța au fost sesizați ca, in zona Portului Turistic Tomis, in apa marii, se afla un cadavru. Sesizarea s-a confirmat, fiind identificat trupul unui barbat…

- Cadavrul unui barbat de 70 de ani a fost recuperat, joi seara, dintr-o zona greu accesibila din Tritenii de Sus."Pompierii au fost solicitați sa ajute la recuperarea unui cadavru aflat intr-o zona greu accesibila. Mai exact, a fost vorba despre un barbat de aproximativ 70 de ani. La fața locului a acționat…