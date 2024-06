Stiri pe aceeasi tema

- „Un domn, martor, mi-a spus ca el a vazut toata scena, ca doar a stat in parc. Și a spus ca erau 3 inși, nu doi. Telefonul trebuia ridicat de catre poliție. Acolo poate existau niște mesaje, niște apeluri. Telefonul este la concubina. Am și spus la poliție ca telefonul trebuie luat”, susține barbatul.Reacția…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, intr-o emisiune televizata, in ce context l-a cunoscut pe Cristian Popescu Piedone.“Il cunosc cred ca de prin anul 92 - 96, 94. El a fost si este cred, ca nu s-au mai vazut de foarte multi ani, cu fratele meu mai mare. Noi suntem trei frati, cu Mihai. Erau prieteni in…

- Cazul crimei sangeroase din Bran continua cu dezvaluiri halucinante! In urma cu un an, Nicu și Alexandra au fost uciși de un vecin. La mai bine de un an distanța, se pare ca acest conflict continua. Familia victimelor ar fi fost amenințata cu moartea de tatal criminalului.

- Polițistul Valentin Potre, cunoscut sub porecla „Valu” și trimis in judecata pentru mai multe infracțiuni de trafic de influența, șantaj, furt și instigare la furt și la trafic de influența, va ramane inca 30 de zile in arest la domiciliu.

- Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia sunt o prezența activa in fiecare an la Olimpiada Naționala de Lingvistica „Solomon Marcus”. Lingvistica este o disciplina care nu se studiaza la clasa, dar stimuleaza curiozitatea și logica, reușind sa puna in valoare abilitatile lingvistice…

- Un tanar din Iași a fost condamnat la inchisoare, cu executare, dupa un incident care a escaladat rapid. Amenințari cu moartea și atacuri cu maceta, avand ca mar al discordiei o simpla... varza. La Iași, un tanar a fost condamnat la inchisoare in urma unui incident aparent absurd, pornit…

- Etajul VI al Spitalului de Pediatrie din Pitești a fost renovat cu ajutorul unei investiții de 700.000 de euro, asigurata de Kaizen Foundation și Asociația Medici pentru Romania. Prezent la inaugurare, primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a spus ca investiția este cea mai recenta victorie a conceptului…

- Schimb de replici chiar și pe sarbatoarea de 8 Martie, la Consiliul Municipal Chișinau. Președintei fracțiunii PAS nu i-a placut mesajul de felicitare transmis de consilierul MAN Corneliu Pantea doamnelor și domnișoarelor, in debutul ședinței de astazi . „Cuvintele nu inseamna nimic odata ce nu sunt…