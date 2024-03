Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se afla in ”stare de razboi” in Ucraina, declara – pentru prima oara de la inceputul conflictului, in februarie 2022 – un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat site-ului rus aif.ru, citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Ne aflam in stare de razboi.…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia este pregatita din punct de vedere tehnic pentru un razboi nuclear, iar daca SUA trimite trupe in Ucraina – Moscova va considera acest lucru o “escaladare semnificativa”. “Din punct de vedere tehnico-militar, suntem cu siguranța pregatiți.…

- Kremlinul a afirmat, luni, ca apelul Papei Francisc la demararea unor negocieri care sa puna capat razboiului din Ucraina este "destul de ușor de ințeles", in timp ce șeful NATO a spus ca nu este momentul sa se vorbeasca despre "capitulare", scrie Reuters.Ministerul ucrainean de Externe l-a convocat…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Putin a fost de acord cu interviul lui Carlson deoarece abordarea fostului prezentator Fox News difera de raportarea "unilaterala" a conflictului din Ucraina de catre multe institutii de presa occidentale."Cand vine vorba de tarile din…

- Dupa ce secretarul american de stat adjunct Victoria Nuland a vizitat Ucraina, guvernul rus a acuzat Washingtonul ca provoaca Kievul sa continue razboiul, potrivit DPA, informeaza AGERPRES . Asta inseamna ca „americanii le provoaca mai multa durere ucrainenilor, ca americanii provoaca moartea mai multor…

- Presedintele rus Vladimir Putin va face o vizita oficiala in Turcia pe 12 februarie, țara membra NATO, unde se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri un oficial turc, citat de Reuters.Calatoria marcheaza prima vizita a lui Putin intr-o tara NATO de cand Rusia a invadat…

- "Potrivit celor mai recente informatii, 12 adulti si doi copii au murit la Belgorod. In plus, 108 persoane, inclusiv 15 copii, au fost ranite", a scris pe Telegram Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta.Imaginile publicate de autoritati au aratat masini in flacari si cladiri cu geamurile sparte.Presedintele…

- Serghei Lavrov a declarat intr-o conferinta de presa ca o astfel de cooperare este de natura strategica, este in interesul ambelor tari si va contribui la asigurarea securitatii pe continentul eurasiatic. El a declarat ca Moscova a respectat dorinta Indiei de a-si diversifica furnizorii de echipamente…