Razboi in Ucraina. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, intr-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin, ca este „o chestiune de viata si de moarte" pentru Rusia „ceea ce se intampla" in Ucraina, in timp ce Occidentul nu urmareste decat „sa-si imbunatateasca (pozitia) tactica", relateaza AFP, citata de news.ro.