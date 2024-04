Deputat Nicolae Georgescu: Cea mai frumoasă simfonie este la Pitești!

Nicolae Gerorgescu, deputat PSD: ’’Cea mai frumoasă simfonie este la Pitești! Am luat parte astăzi la deschiderea celei de-a 47-a ediții, eveniment care strălucește an de an în Pitești, orașul lalelelor. Abia aștept evenimentele din aceste zile, voi fi prezent… [citeste mai departe]