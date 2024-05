Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul guvernamental in Uniunea Europeana a crescut usor anul trecut, de la 3,4% din PIB in 2022, pana la 3,5% din PIB in 2023, iar Romania se numara printre tarile membre cu cel mai ridicat deficit guvernamental, potrivit cifrelor publicate luni de Eurostat.

- Pretul mediu al unui litru de benzina continua sa creasca. Fata de luna trecuta, majorarea este de 3,2%. In Bucuresti, un litru de benzina standard se vinde cu preturi intre 7 lei si 28 de bani, si 7 lei si 40 de bani. In cazul motorinei, pretul mediu al unui litru a crescut cu 1 %. La pompa, motorina…

- Ponderea persoanelor cu studii superioare este mai mare in țarile nordice și baltice, iar femeile sunt, in general, cele mai educate. Romania are cel mai mic procent din UE in ceea ce privește numarul de persoane cu studii superioare.

- Pretul la carne in Uniunea Europeana era cu 3,3% mai mare in luna februarie 2024 decat in luna februarie 2023, insa in randul tarilor membre cele mai mari cresteri de preturi au fost inregistrate in Bulgaria (8,2%) si Romania (7,7%), arata datele Eurostat.Cele mai mari scumpiri sunt la sortimentul carne…

- Romania se situeaza pe primul loc, la nivel european, in topul tarilor in care copiii si tinerii sunt puternic afectati de saracie. Datele din anul 2021, luate in calcul in elaborarea unei strategii pentru sprijinirea parintilor, arata ca peste 40% dintre copiii si tinerii romani din grupa de varsta…

- Cu toții ne dorim sa respiram un aer cat mai curat in zonele unde traim. Insa acest lucru pare sa fie de multe ori doar un vis greu de atins. Fugim in zonele izolate pentru a putea lua o gura de aer proaspat.

- Este din nou alerta in sistemul medical. Potrivit specialiștilor de la Institutul Național de Sanatate Publica, suntem fruntași in Europa la numarul cazurilor de infecții cu rujeola. Sursa articolului: Alerta in sistemul medical! Romania este in fruntea tarilor din Uniunea Europeana la cazurile de rujeola…

- Știi care este orașul din Romania care i-a cucerit definitiv pe turiștii straini? Este un oraș vibrant care a reușit sa se impuna in topul destinațiilor favorite din Europa pentru turiștii straini. Cu un mix unic de cultura, istorie și ospitalitate, acesta a devenit o alegere populara pentru calatorii…