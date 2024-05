Bursele europene au închis joi în scădere, reacţionând la raportările financiare ale unor companii şi la decizia Rezervei Federale a SUA privind dobânzile Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,2%, sectoarele avand o evolutie mixta. Actiunile bancare au incheiat sesiunea in crestere cu 0,6%, in timp ce titlurile companiilor de tehnologie s-a retras in ansamblu cu 1%. Factorii decidenti ai Rezervei Federale americane au mentinut dobanzile constante la sedinta din mai, la un interval de 5,25% pana la 5,5%, asa cum era asteptat. Presedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a spus ca este putin probabil ca urmatoarea miscare a bancii centrale sa fie o majorare a ratei dobanzii. Pietele din Asia-Pacific au fost in mare parte in crestere,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

