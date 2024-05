Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 1 Mai era marcata in perioada comunista cu o defilare. Toata lumea era scoasa la parada cu mic cu mare. De la „Șoimi Patriei” pana la „Pionieri”, muncitorii din fabrici etc. Toata lumea marca Ziua Muncii cu o parada grandioasa pe strazile din oraș. Dupa revolutia din decembrie 1989, timp de…

- Peste 45.000 de miei au fost comercializati si exportati din Buzau in tarile arabe, cu 7.000 mai multi fata de aceeasi perioada a anului trecut. Totuși, la nivelul judetului au sacrificate mai putine animale. Asta pentru ca romanii nu mai apreciaza mieii, ci prefera carnea de curcan. In primavara anului…

- Dupa vara grabita, meteorologii anunta valori sub nivelurile normale pentru aceasta perioada. De Paste insa vremea ar putea tine cu noi, spun specialistii ANM. In perioada urmatoare, meteorologii anunta temperaturi in scadere. „In special in jumatatea nordica a țarii, acolo unde maximele nu vor mai…

- In perioada 10-12 mai, in organizarea clubului X-Cape, se va derula Enduro GP Bacau, a treia etapa din totalul de șase pe care Campionatul Mondial le cuprinde anul acesta Un vis: next level Bacaul revine in lumea buna; lumea buna a sportului. Și nu oricum. O face calare; calare pe motoare. In perioada…

- Gabriela Cristea, cunoscuta și indragita prezentatoare, a luat o decizie indrazneața – aceea de a-și extinde orizonturile in lumea afacerilor cu lansarea propriei linii de cozonaci, noteaza click.ro. Cu o pasiune imensa pentru arta culinara, Gabriela Cristea a hotarat sa se lanseze intr-o noua aventura…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a ordonat o invazie in Ucraina vecina in urma cu peste doi ani, a declarat ca este deschis la o incetare a focului pe perioada Jocurilor Olimpice de la Paris din vara acestui an, relateaza dpa. Presedintele francez Emmanuel Macron a confirmat intr-un interviu…

- Centrul de Arta Contemporana Colonia Pictorilor organizeaza in perioada 5 – 30 martie expozitia personala „CINE SUNTEM? / AM FOST ODATA!” cu picturi ce depașesc spațiul clasic al panzei prin materiale neconvenționale, semnate de artistul Dorel Petrehuș. ~ Dorel Petrehuș descinde din ținutul Maramureșului…

- Radu Valcan a surprins din nou, dupa ce ultima apariție i-a pus pe ganduri pe internauți. Oamenii din mediul online l-au luat la rost pe celebrul prezentator, pe motiv ca vestimentația din ultima perioada lasa de dorit. Ce comentarii rautacioase a primit vedeta. Radu Valcan, pus la zid de internauți…