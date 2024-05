Haosul impozitării de lux: dileme și întârzieri în implementare Recentul anunț al amanarii impozitarii speciale pentru proprietațile rezidențiale de lux in valoare de peste 500.000 de euro a provocat un val de nemulțumire și confuzie in randul contribuabililor. Valentina Saygo, fost secretar de stat și consultant fiscal, a fost una dintre vocile care au ridicat problema haosului coordonat de autoritați in acest sens. Impozitul […] The post Haosul impozitarii de lux: dileme și intarzieri in implementare appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

