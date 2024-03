Oboseala piloților este din nou in centrul atenției, dupa vestea ca doi piloți indonezieni au adormit in timpul unui zbor. Aviația militara se confrunta cu aceasta problema de zeci de ani și are deja o soluție surprinzatoare, dar nu dintre cele mai bune, se pare. In prezent, piloții, atat cei militari, cat și civili, folosesc stimulente pentru a combate efectele oboselii. Pervitinul a fost folosit și dupa 1945 pentru rolul sau de stimulent, in timpul razboiului din Vietnam. Tradiția dateaza din timpul celui de-al Doilea razboi Mondial , cand amfetaminele erau ceva obișnuit pentru piloții germani…