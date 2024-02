BRICS, MINT, CIVET. De ce investitorii ar trebui să acorde o a doua șansă piețelor emergente Piețele emergente ar fi trebuit sa fie investiția mileniului, dar nu a fost așa. Sectorul a explodat intr-o serie de acronime, cele mai cunoscute fiind Brics (inițial Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud), dar și MINT (Mexic, Indonezia, Nigeria, Turcia), CIVET (Columbia, Indonezia, Vietnam, Egipt și Turcia) și multe altele. Nimeni nu mai […] The post BRICS, MINT, CIVET. De ce investitorii ar trebui sa acorde o a doua șansa piețelor emergente first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

