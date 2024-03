Flote de roboți supraveghează întreaga lume Ocean Infinity (OI), o compania americana de explorare și sondaj de mare profil, a construit o „armada” de nave de suprafața fara echipaj. Barcile robot vor fi folosite pentru a inspecta și supraveghea conductele submarine, cablurile de telecomunicații submarine, parcurile eoliene și pentru a cauta epave. Flote controlate de la distanța. Armada are sediul in zona Southampton de pe Coasta de Sud a Marii Britanii, unde este camera principala de control. Ambarcațiunile in sine vor fi poziționate in intreaga lume, impreuna cu un numar mic de personal de intreținere. Atunci cand este demarata o misiune,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

