Pentru China, moartea lui Navalnîi e treaba rușilor In timp ce majoritatea guvernelor lumii se declara indignate de moartea dizidentului rus Alexei Navalnii, China are, ca de obicei, o poziție diferita. Moartea unui deținut politic este ”o chestiune interna rusa”. Un purtator de cuvant al MAE chinez, ca raspuns la o intrebare a unui jurnalist AFP, a declarat:„ Aceasta este o chestiune interna rusa. Nu voi comenta asta”! Beijingul si Moscova sunt aliati fideli si si-au consolidat relatiile chiar daca tarile occidentale au intors spatele Rusiei dupa invazia in Ucraina, noteaza AFP. Pe de alta parte, Ambasadorul SUA la Moscova, Lynne Tracy, si cel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

