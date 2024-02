”Daca Putin nu plateste pretul mortii si distrugerii pe care le raspandeste va continua”, avertizeaza intr-un comunicat presedintele american. Președintele rus „a crezut ca poate indoi cu ușurința voința și frange curajul unui popor liber. Ca poate invada o națiune suverana și ca lumea ii va intoarce spatele. Ca ar putea zdruncina bazele securitații in Europa și in alte parți. Doi ani mai tarziu, este și mai evident decat in prima zi: Putin a facut o grava eroare de calcul”, a dat asigurari democratul in varsta de 81 de ani, in condițiile in care ajutorul oferit de Statele Unite a fost oprit,…