Rabinul-șef al Ucrainei, Moshe Reuven Azman, a subliniat importanța educației in lupta impotriva inamicilor poporului evreu, intr-un interviu acordat pentru The Jerusalem Post. Discuția a avut loc in cadrul Conferinței Fundației Yael despre imbunatațirea educației evreiești, unde Azman a vorbit despre provocarile comune cu care se confrunta Israelul și Ucraina in conflictele lor cu Rusia și Hamas. „Același rau sta in spatele ambelor razboaie”, a declarat Azman, referindu-se la o noua „axa a raului” formata din Rusia, Iran, Coreea de Nord și Siria. El a subliniat necesitatea educatiei, a unei cooperari…