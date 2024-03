Tichete de Paște 2024: Ajutor financiar pentru români Autoritațile au anunțat ca vor acorda tichete pentru Paștele din 2024, avand ca scop sprijinirea romanilor cu venituri reduse. Cu toate acestea, cei eligibili trebuie sa depuna cererea pentru voucher, deoarece sprijinul nu este acordat automat. Distribuția banilor, in valoare de 125 de lei per persoana, va incepe pe 18 aprilie 2024, prin intermediul Poștei Romane. Exista insa o provocare pentru catolicii care sarbatoresc Paștele pe 31 martie, deoarece distribuția banilor incepe la o data ulterioara. Tichetele vor putea fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de alimente. Beneficiarii tichetelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

