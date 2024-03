Stiri pe aceeasi tema

- Jens Stoltenberg a recunoscut la inceputul acestei saptamani ca utilizarea armelor furnizate de Occident pentru a lovi tinte din Rusia a fost mult timp un punct de disputa intre aliatii Kievului, din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului. "Este la latitudinea fiecarui aliat sa decida…

- Jens Stoltenberg a recunoscut la inceputul acestei saptamani ca utilizarea armelor furnizate de Occident pentru a lovi tinte din Rusia a fost mult timp un punct de disputa intre aliatii Kievului, din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului. "Este la latitudinea fiecarui aliat sa decida…

- Armata ucraineana a anuntat miercuri ca a distrus nava Tezar Kunikov, o nava de debarcare din clasa Ropucha, potrivit nomenclatorului NATO. Nava rusa a fost atacata cu drone de atac maritim Magura V5, dar inaintea ei, ucrainenii au distrus sau avariat o serie de alte vase de razboi rusesti, ceea ce…

- Din cauza pandemiei și a razboiului din Ucraina, navele de croaziera au devenit o raritate in porturile din Romania. In ultimii doi ani, la Constanța, n-a fost vazuta niciuna. Navele maritime cu turiști straini au ocolit Romania, iar cele fluviale au adus puțini vizitatori. In 2024, ar trebui sa ajunga…

- „Parasesc Kievul in aceasta seara cu un entuziasm mai mare pentru unitate și rezultate, pentru 2024 și importanța sa strategica absoluta pentru Ucraina”, le-a spus Victoria Nuland jurnaliștilor.„Plec, de asemenea, cu o incredere sporita ca, pe masura ce Ucraina iși consolideaza apararea, domnul Putin…

- Ucraina a lucrat din greu ca sa creeze propriul sau coridor pentru transportul maritim, dupa ce Rusia s-a retras din acordul intermediat de ONU privind exportul de cereale, și a reușit sa rastoarne dominația ruseasca a Marii Negre fara sa aiba nici macar o nava de razboi funcționala, scrie The Economist.

- Republica Moldova trebuie sa aiba un sistem regional, colectiv de aparare anti-aerian , cu Ucraina in primul rand, dar poate și cu state NATO, pentru apararea cetațenilor ținand cont ca acum un an trei rachete de croaziera rusești, lansate din Marea Neagra au survolat spațiul aerian al R. Moldova. Țara…

- Liderul de la Kiev a sustinut o conferinta de presa pentru a face bilantul unui an dificil, marcat de speranta inselata a unei mari contraofensive, urmata de prabusirea sustinerii occidentale si de o presiune sporita a Rusiei pe front. Din cauza unei penurii de militari pe front, armata ucraineana a…