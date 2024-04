Antibioticele sunt utilizate incorect? Folosirea raționala a antibioticelor poate determina succesul unui tratament. In funcție de obiceiurile terapeutice ale oamenilor din diverse zone ale Romaniei, de rezistența microbilor in aceste zone geografice, se poate stabili o politica de utilizare raționala a antibioticelor. Aceasta este concluzia prezentaa de catre profesor doctor Ion Fulga, seful catedrei farmacologie la Universitatea […] The post Antibioticele sunt utilizate incorect? appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

