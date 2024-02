Au fost clipe de panica la Centrul NATO din Chișinau dupa ce un incendiu a izbucnit in interiorul sediului. Autoritațile fac demersuri pentru a afla cauza care a condus la producerea acestuia. Alarma a fost data in cursul zilei de ieri, la ora 18:57, cand o persoana semnala faptul ca la Universitatea de Stat din Moldova (USM), care gazduiește Centrul de documentare NATO in R. Moldova, are loc un incendiu. La scurt timp dupa apel, mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat la fața locului. Pompierii au lichidat incendiul in jurul orei 19:08. In urma incidentului, nu au rezultat victime. „In contextul…