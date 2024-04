Stiri pe aceeasi tema

- Noul centru de specialiate, ce va funcționa in subordinea Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” va fi edificat in Calea Șerban Voda nr. 189. La finalul lucrarilor tocmai incepute, instituția va deveni un reper, un model de structura spitaliceasca ce va indeplini toate cerințele europene…

- Prima ediție din 2024 va a campaniei „Avem același sange” a avut loc la Centrul de Simulare al Universitații de Medicina și Farmacie “Carol Davila”, unde medicii au donat sange pentru bolnavii din spitalele din București.

- Comunicat. Tema workshop-ului organizat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, in colaborare cu Facultatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București, a... The post UVVG: „Tratamentul personalizat in ureteroscopia flexibila pentru litiaza renala” appeared first on Special Arad…

- Dr. Daniela Carmen Filipescu, Profesor de anestezie și terapie intensiva la Universitatea de Medicina „Carol Davila” și Farmacie, București – din 2014, dupa parcurgerea etapelor de asistent universitar, lector și conferențiar universitar, succesiv, din 1990, a fost aleasa in prestigioasa funcție…

- Farmacist Beatrice Speteanu, președinte al AFTAP, semnaleaza ca și anul acesta bugetul CNAS pentru farmacii ”se va termina la fel ca in 2023” , cu diferența ca anul acesta ”nu mai știm pe ce fonduri de rezeva ne mai putem baza”. Epuizarea bugetului ii afecteaza pe toți pacienții, in special pe cei bolnavi…

- Pentru o serie de personalitați ale lumii medicale romanești accederea in Senatul Universitații de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București s-a dovedit a fi un examen prea greu și acest lucru l-a resimțit și comandantul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” din…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” (UMFCD) din București a inaugurat Centrul de Cercetare Dezvoltare de Structuri Terapeutice Inovative (InnoTher), deschizand, astfel, o noua etapa a cercetarii științifice medicale. Conducerea Universitații anunța ca, prin intermediul acestei structuri…

