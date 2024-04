Stiri pe aceeasi tema

- U Cluj - Petrolul 1-2. Lazslo Balint, antrenorul ploieștenilor, a analizat debutul cu victorie pe banca noii lui echipe. Irobiso și Jyry, jucatori introduși de Balint in minutul 58, au decis meciul cu cele doua goluri marcate, in interval de doua minute. Iar noul antrenor al Petrolului a dezvaluit ce…

- Laszlo Balint, prima reacție dupa debutul perfect la Petrolul! Noul tehnician al ploieștenilor a vorbit deschis despre meciul de la Cluj. Partida dintre U Cluj și Petrolul Ploiești s-a incheiat cu scorul de 1-2 și a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Meciul a contat pentru etapa cu numarul 4 a playout-ului…

- ​Petrolul Ploiești s-a revanșat dupa eșecul rușinos cu FC Voluntari și a caștigat cu scorul de 2-1 pe terenul Universitații Cluj, in etapa cu numarul 4 din play-out-ul SuperLigii Romaniei.

- In conferința de presa in care a prefațat meciul de debut al sau pe banca tehnica a FC Petrolul Ploiești, cel cu Universitatea Cluj, din deplasare, noul antrenor al „lupilor”, Balint Gyorgy Laszlo, a declarat ca, dupa cinci zile de antrenament cu jucatorii clubului gazarilor, nu are de gand sa umble…

- Baschetbaliștii de la SCMU Craiova au obținut, sambata dupa masa, o victorie facila impotriva Lagunei București, ultima clasata din LNBM, scor 84-53. La finalul disputei, tehnicianul gruparii alb-albastre, Panayiotis Yiannaras, a oferit primele concluzii legate de joc. „Cred ca noi ne-am facut meciul…

- Fotbalistul echipei FC Botosani, Eduard Florescu, a prezentat scuze, vineri, intr-un comunicat postat de club in social media, pentru iesirea “mai putin eleganta” de la meciul cu Sepsi Sfantu Gheorghe, potrivit news.ro. "Doresc sa imi exprim public regretul fata de gestul pe care l-am facut la iesirea…

- Faza finala a Cupei Romaniei la baschet, intrecerea masculina, se disputa in aceasta perioada la Cluj Napoca, in principalele doua sali de baschet din oras, "Horia Demianldquo; si "BTarena ldquo;.Primele meciuri eliminatorii sunt programate joi, 15 februarie 2024, la Sala "Horia Demianldquo; si sunt…

- „Eram putin pierdut”, a recunoscut vineri tenismanul rus Daniil Medvedev, dupa calificarea in finala turneului Australian Open, obtinuta dramatic in fata germanului Alexander Zverev. La final tabela a indicat 5-7, 3-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), 6-3 pentru Medvedev, care a avut puterea de a intoarce scorul…