O italiancă a primit 145.000 de euro, după ce s-a infectat cu HIV într-un laborator din Geneva O italianca s-a infectat cu HIV la Universitatea din Geneva, unde ea a efectua cercetari științifice, și a obținut despagubiri de la instituția elvețiana, a declarat, miercuri, pentru AFP Universitatea italiana din Padova, unde e angajata. Italianca, a carei identitate nu a fost precizata, a efectuat un schimb de studii cu Universitatea din Geneva in cadrul programului universitar european Erasmus, potrivit presei italiene. Ea trebuia sa realizeze cercetari pentru finalizarea unei lucrari și iși desfașura acivitatea intr-un laborator al Universitații din Geneva, folosind eșantioane cu virusul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

