- ”Am semnat, astazi (marți - n.r.), la Seul, impreuna cu omologul meu coreean, Shin Wonsik, Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea in domeniul apararii, primul document de acest fel incheiat intre cele doua tari. Sunt convins ca acest acord va oferi o baza solida…

- CARANSEBEȘ – Omul de afaceri lugojean care incearca sa revitalizeze aeroportul din Caransebeș a semnat marți cu o firma germana un acord pentru dezvoltarea unei investiții de cateva zeci de milioane de euro in aviația sustenabila. Adica zboruri cu avioane electrice sau hibrid spre diverse destinații.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, precum și miniștrii Apararii și Afacerilor Externe, au transmis vineri mesaje cu prilejul aniversarii a 20 de ani de la aderarea Romaniei la NATO, conform Agerpres. Pe 29 martie 2004, Romania a aderat oficial la NATO prin depunerea instrumentelor de ratificare…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, ii liniștește pe romani și da asigurari ca in acest moment nu se pune problema ca Rusia sa atace Romania. Ministrul Apararii , Angel Tilvar, aduce un mesaj de liniște pentru poporul roman, asigurand ca in prezent nu exista amenințarea unei posibile agresiuni din partea…

- Nr. 4628 februarie 2024 Acord, in premiera, intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Maroc cu privire la cooperarea in domeniul militar si tehnic Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, si ministrul apararii nationale marocan, Abdeltif Loudyi,, au semnat, la Rabat, Acordul intre Guvernul Romaniei…