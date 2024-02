Stiri pe aceeasi tema

- Romania și-a anuntat aliații din NATO ca il propune pe Klaus Iohannis ca secretar-general al Alianței Nord-Atlantice. Informația a fost lansata de Jennifer Jacobs, corespondent la Casa Alba pentru Bloomberg News. „Romania i-a notificat pe ceilalți membri NATO ca intenționeaza sa il nominalizeze pe președintele…

