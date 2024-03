Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea, cunoscuta sub numele de Garante, a declarat intr-un comunicat ca Enel Energia ar fi folosit datele personale ale clientilor de la cel putin 9.300 de contracte, pentru a-si promova ilegal serviciile de energie si gaze.Acesta a adaugat ca Enel Energia ar fi achizitionat si de la patru companii…

- Funcționarii din Primaria Bacau ajung sa incaseze și 10.000 de euro pe an pentru proiecte europene ratate. Pe langa salarii, aceștia primesc și bani pentru proiectele cu fonduri europene in care sunt implicați. In ultimii ani, sumele incasate de aceștia s-au ridicat la ordinul milioanelor. Sumele incasate…

- Sectorul bancar ocupa locul 1 in topul increderii digitale. Dupa sectorul bancar, cel al sanatatii si cel al serviciilor guvernamentale sunt cele mai de incredere cand vine vorba de oferirea datelor personale, arata studiul Thales Digital Trust Index 2024. Thales, unul dintre cei mai importanti furnizori…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a oferit prima reacție in dosarul Roșia Montana. Oficialul susține ca are incredere in Guvern, care” in ințelepciunea lui, și-a luat masuri de precauție, a angajat firme de avocați și cauta soluții”. ”In primul rand cred ca este bine sa așteptam decizia, dar sunt…

- Secretariatul general al Camerei Deputaților redacteaza o plangere catre DIICOT, din cauza unei brese de securitate inregistrata, marti, in urma careia au fost furate inclusiv date personale ale unor demnitari. Reprezentanții Camerei Deputaților au anunțat ca nu exista nicio solicitare de rascumparare…

- Din prima zi a anului 2024, locuitorii din Buzau se confrunta cu cel mai mare preț pe metrul cub de apa livrat la robinete, platind 10,14 lei, conform datelor furnizate de Compania de Apa Buzau. Aceasta ajustare a tarifelor vine ca urmare a politicii tarifare adoptate de Compania de Apa Buzau inca din…