Iohannis, despre dosarul Roșia Montană: Sunt sigur că Guvernul, în înțelepciunea lui, și-a luat măsuri de precauție Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a oferit prima reacție in dosarul Roșia Montana. Oficialul susține ca are incredere in Guvern, care” in ințelepciunea lui, și-a luat masuri de precauție, a angajat firme de avocați și cauta soluții”. ”In primul rand cred ca este bine sa așteptam decizia, dar sunt sigur ca Guvernul, in ințelepciunea lui, și-a luat masuri de precauție, a angajat firme de avocați și cauta soluții. Nu sunt parte a acestei chestiuni, dar sunt convins ca la nivelul Guvernului se va face tot ceea ce este necesar.”, a spus Klaus Iohannis. Reacția președintelui vine la scurt timp,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

