Victor Ponta, consilier al premierului Marcel Ciolacu, a reacționat in cursul nopții de vineri spre sambata dupa ce Romania a caștigat procesul privind Roșia Montana, afirmand ca romanii "nu trebuie sa plateasca pentru greșelile" fostului premier Dacian Cioloș."Ma bucur mult ca romanii Nu trebuie sa plateasca pentru greșelile lui Cioloș și ale altor soroșiști! In rest - DEMISIA PONTA (sublinierea autorului, n.r.) ca așa da bine la foci!", a scris Ponta, intr-un scurt mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.In luna feruarie, fostul premier Dacian Cioloș reluase acuzațiile fața de actualul șef…