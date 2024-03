Ministrul Marcel Boloș, după ce România a câștigat procesul Roșia Montană: Vă asigur că România dorește publicarea integrală a hotărârii Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a reacționat vineri noapte dupa ce Romania a caștigat procesul privind Roșia Montana, de la Tribunalul de Arbitraj din Washington, afirmand ca Executivul de la București nu poate publica motivele care fundamenteaza soluția pronunțata decat dupa 20 de zile, dar a precizat ca țara noastra "dorește publicarea integrala a hotararii arbitrale"."Romania primește o decizie extraordinara: Am primit caștig de cauza in cazul Roșia Montana. Mai mult, reclamanții sunt obligați sa ne ramburseze cheltuielile de judecata aferente procedurii de arbitraj", a scris ministrul,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

