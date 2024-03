Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a reacționat vineri noapte dupa ce Romania a caștigat procesul privind Roșia Montana, de la Tribunalul de Arbitraj din Washington, afirmand ca Executivul de la București nu poate publica motivele care fundamenteaza soluția pronunțata decat dupa 20 de zile, dar a precizat…

- Guvernul a fost informat ca decizia privind cererea de despagubiri in cazul Roșia Montana va fi comunicata vineri, 8 martie, au transmis surse pentru presa. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a confirmat joi, ca vineri se va pronunța decizia in cazul Roșia Montana. „Am fost inștiințați ca in cursul…

- Romania va afla vineri, 8 martie, decizia in cazul Roșia Montana, in procesul intentat de Gabriel Resources, a anunțat joi Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, informeaza Digi24. In urma cu doua saptamani, purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, anunța ca valoarea totala actualizata a despagubirilor…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, considera ca valoarea totala a despagubirilor anuntate in dosarul Rosia Montana, de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, reprezinta o suma care „provoaca fiori” si a subliniat ca ar prefera o decizie nemonetara din partea instantei internationale, chiar daca aceasta…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Mihai Constantin a declarat, joi, ca Valoarea totala actualizata a despagubirilor solicitate de companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) in dosarul arbitral international deschis impotriva Romaniei, legat de proiectul minier aurifer de la Rosia…

- Valoarea totala actualizata a despagubirilor solicitate de companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) in dosarul arbitral international deschis impotriva Romaniei, legat de "proiectul minier aurifer de la Rosia Montana", se ridica la aproximativ 6,7 miliarde USD, potrivit unui raspuns…

- Dosarul in acest caz a fost inregistrat pe rolul Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii (ICSID) cu nr.ARB/15/31, in iulie 2015, iar in septembrie 2023 tribunalul care a judecat speta a declarat procedura inchisa in conformitate…