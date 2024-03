Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania a castigat actiunea arbitrala in dosarul Rosia Montana, decizia Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii a fost comunicata in aceasta seara Guvernului Romaniei. Potrivit Hotararii Tribunalului Arbitral, Romania primeste…

- Romania a castigat vineri actiunea arbitrala in dosarul Rosia Montana, la Curea de Arbitraj Internationala a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii (ICSID), potrivit unui comunicat al Guvernului. Reclamantii din actiunea arbitrala in dosarul Rosia Montana, judecata…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a reacționat vineri noapte dupa ce Romania a caștigat procesul privind Roșia Montana, de la Tribunalul de Arbitraj din Washington, afirmand ca Executivul de la București nu poate publica motivele care fundamenteaza soluția pronunțata decat dupa 20 de zile, dar a precizat…

- Romania a caștigat impotriva companiei miniere Gabriel Resources Ltd. și a filialei sale din Jersey, marcand o victorie importanta pentru statul roman. Aceasta disputa era legata de Acordurile de promovare și garantare reciproca a investițiilor, incheiate de Romania cu Guvernul Canadei și Guvernul Regatului…

- Tribunalul de arbitraj din cadrul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții al Bancii Mondiale (ICSID) se va pronunța astazi in procesul intentat Romaniei de catre Gabriel Resources, acționarul majoritar al Roșia Montana Gold Corporation (RMGC), pentru aurul de…

- Romania va afla vineri, 8 martie, decizia in cazul Roșia Montana, in procesul intentat de Gabriel Resources, a anunțat joi Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, informeaza Digi24. In urma cu doua saptamani, purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, anunța ca valoarea totala actualizata a despagubirilor…

- Dosarul in acest caz a fost inregistrat pe rolul Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii (ICSID) cu nr.ARB/15/31, in iulie 2015, iar in septembrie 2023 tribunalul care a judecat speta a declarat procedura inchisa in conformitate…

