Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum Ministerul Finanțelor a anunțat anterior, la 8 martie 2024, Romania a primit Hotararea Acțiunii arbitrale internaționale inițiata de Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey), The post PRECIZARI DE LA MINISTERUL FINANȚELOR Termenul pentru analiza hotararii in cazul Roșia Montana a…

- "Așa cum Ministerul Finanțelor a anunțat anterior, la 8 martie 2024, Romania a primit Hotararea Acțiunii arbitrale internaționale inițiata de Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey), intemeiata pe Acordurile cu privire la promovarea și garantarea reciproca a investițiilor incheiate de Romania…

- Gabriel Resources analizeaza cu consilierii sai juridici decizia Tribunalului Arbitral pentru a evalua optiunile sale, inclusiv contestarea deciziei printr-o procedura de anulare prevazuta de Conventia ICSID, se arata intr-un comunicat al companiei. Romania a primit vineri, 8 martie 2024, Hotararea…

- Romania a caștigat acțiunea arbitrala in dosarul Roșia Montana, decizia Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii a fost comunicata in aceasta seara Guvernului Romaniei.Potrivit Hotararii Tribunalului Arbitral, Romania primește…

- ”Romania a castigat actiunea arbitrala in dosarul Rosia Montana, decizia Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii a fost comunicata in aceasta seara Guvernului Romaniei. Potrivit Hotararii Tribunalului Arbitral, Romania primeste…

- ”Romania a primit astazi, 8 martie 2024, Hotararea Actiunii arbitrale internationale initiata de Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey), intemeiata pe Acordurile cu privire la promovarea si garantarea reciproca a investitiilor incheiate de Romania cu Guvernul Canadei (ratificat prin Legea…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a reacționat vineri noapte dupa ce Romania a caștigat procesul privind Roșia Montana, de la Tribunalul de Arbitraj din Washington, afirmand ca Executivul de la București nu poate publica motivele care fundamenteaza soluția pronunțata decat dupa 20 de zile, dar a precizat…

- Romania a caștigat impotriva companiei miniere Gabriel Resources Ltd. și a filialei sale din Jersey, marcand o victorie importanta pentru statul roman. Aceasta disputa era legata de Acordurile de promovare și garantare reciproca a investițiilor, incheiate de Romania cu Guvernul Canadei și Guvernul Regatului…