- Polițiștii din Timișoara au reținut pentru 24 de ore un barbat de 64 de ani care ar fi furat mai multe produse alimentare dintr-un magazin din Piața Traian. Fapta de care este suspectat barbatul s-a petrecut sambata.

- Un barbat aflat aproape de varsta de pensionare a incercat vineri sa sustraga mai multe bunuri de la o societate comerciala de pe Calea Circumvalatiunii din Timisoara. Polițiști Sectiei 4 Poliție Urbana Timișoara au reținut, pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 64 de ani, banuit de savarsirea infractiunii…

- Un tanar de 22 de ani, din comuna Peștișani, Gorj, banuit de savarsirea infractiunilor de refuz ori sustragere de la prelevarea de mostre biologice și furt calificat in scop de folosința a fost reținut ieri de polițiști. In noaptea de 15 spre 16 aprilie, polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala…

- In perioada 15 – 17 martie a.c., polițiștii rutieri au desfașurat acțiuni pe raza intregului județ, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța rutiera, reducerea riscului rutier in randul participanților la trafic și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente._* Astfel, au fost…

- Interlopul Emil Marius Alecu, zis Bebino, a fost retinut marti, fiind acuzat ca ar fi reținut autoturismul Audi al unui barbat caruia ii imprumutase 5.000 de euro, apoi a vandut mașina folosind acte false. Poliției Capitalei a facut luni cinci percheziții in Capitala și in județul Calarași, intr-un…

- La data de 3 martie 2024, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Galda de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 36 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de violența in familie, distrugere și furt calificat. In sarcina acestuia s-a…

- La data de 22 februarie 2024, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 45 de ani, din comuna Bistra, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și refuz sau sustragere de la prelevarea…