Ministrul Economiei, Radu Oprea, spune ca firma Minvest, care detine actiuni in numele statului roman in RMGC, controlata de Gabriel Resources, nu are nici fonduri si nici activitate. Ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat ca Minvest, compania care deține acțiuni in numele statului roman in Roșia Montana Gold Corporation (RMGC), nu are fonduri și nici activitate. Roșia Montana Gold Corporation este deținuta de Gabriel Resources , compania care a dat statul roman in judecata și care a cerut despagubiri de 6,7 miliarde de dolari pentru ca a blocat proiectul minier Roșia Montana. Oprea a fost…