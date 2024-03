Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat dat publicitatii de casa romaneasca de avocatura Leaua Damcali Deaconu Paunescu (LDDP), se arata ca in dosarul deschis impotriva Romaniei la Tribunalul Arbitral de Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) tribunalul a respins toate pretentiile reclamantilor pe fond si a…

- Avocații care au reprezentat cu succes Romania in procesul intentat de Gabriel Resources in cazul exploatarii aurifere de la Rosia Montana au publicat sambata un comunicat in care ofera detalii legate de arbitraj și cum a reușit statul roman sa caștige, dupa noua ani, procesul.Romania a fost reprezentata…

- Crenguta Leaua, avocat specializat in arbitraje internationale, a declarat ca ea și colegii sai sunt incantați sa vada ca tribunalul arbitral ICSID a inteles situatia. Casa de avocatura Leaua Damcali Deaconu Paunescu (LDDP), alaturi de casa de avocatura elvețiana LALIVE, a emis sambata seara prima declarație…

- Romania a caștigat impotriva companiei miniere Gabriel Resources Ltd. și a filialei sale din Jersey, marcand o victorie importanta pentru statul roman. Aceasta disputa era legata de Acordurile de promovare și garantare reciproca a investițiilor, incheiate de Romania cu Guvernul Canadei și Guvernul Regatului…

- Brokerul BRK Financial Group este din Cluj-Napoca. Aceste actiuni au fost achizitionate la pretul mediu de 0,39 dolari canadieni la finalul anului trecut. De asemenea, BRK Financial Group detine 2.043.256 de warrants emise de Gabriel Resources; fiecare warrant da dreptul de a cumpara (subscribe) o actiune…

- Tribunalul de arbitraj din cadrul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții al Bancii Mondiale (ICSID) se va pronunța astazi in procesul intentat Romaniei de catre Gabriel Resources, acționarul majoritar al Roșia Montana Gold Corporation (RMGC), pentru aurul de…

- Președintele REPER, Dacian Cioloș, ii cere premierului Marcel Ciolacu sa publice integral decizia tribunalului internațional in cazul Roșia Montana, care va fi data pe 10 februarie. El spune ca șeful guvernului, „manevrat” de consilierul sau Victor Ponta, ar putea incerca sa ascunda opiniei publice…

- In 2013, zeci de mii de oameni au ieșit in strada pentru a protesta sub sloganul ”Uniți, salvam Roșia Montana”. Presiunea pusa atunci politicului a determinat Guvernul sa nu aprobe exploarea de la Roșia Montana, iar Gabriel Resources a dat in judecata Romania. Sentința oficiala in acest dosar va fi…