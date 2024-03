Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, vineri seara, ca Romania a castigat procesul Rosia Montana. Instanta internationala a respins pretentiile reclamantilor, companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey). ”Am castigat procesul Rosia Montana!!! Ne-am luptat pentru Romania pentru ca era…

- ”Romania a castigat actiunea arbitrala in dosarul Rosia Montana, decizia Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii a fost comunicata in aceasta seara Guvernului Romaniei. Potrivit Hotararii Tribunalului Arbitral, Romania primeste…

- ”Romania a primit astazi, 8 martie 2024, Hotararea Actiunii arbitrale internationale initiata de Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey), intemeiata pe Acordurile cu privire la promovarea si garantarea reciproca a investitiilor incheiate de Romania cu Guvernul Canadei (ratificat prin Legea…

- Guvernul a fost informat ca decizia privind cererea de despagubiri in cazul Roșia Montana va fi comunicata vineri, 8 martie, au transmis surse pentru presa. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a confirmat joi, ca vineri se va pronunța decizia in cazul Roșia Montana. „Am fost inștiințați ca in cursul…

- Romania va afla vineri, 8 martie, decizia in cazul Roșia Montana, in procesul intentat de Gabriel Resources, a anunțat joi Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, informeaza Digi24. In urma cu doua saptamani, purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, anunța ca valoarea totala actualizata a despagubirilor…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, considera ca valoarea totala a despagubirilor anuntate in dosarul Rosia Montana, de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, reprezinta o suma care „provoaca fiori” si a subliniat ca ar prefera o decizie nemonetara din partea instantei internationale, chiar daca aceasta…

- Valoarea totala actualizata a despagubirilor solicitate de companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) in dosarul deschis impotriva Romaniei, legat de proiectul minier aurifer de la Rosia Montana, ar putea avea un prag maximal de 6,7 miliarde de dolari. Anunțul a fost facut de catre…

- Știre bomba sau fas? Vom afla in cateva zile. Digi24 relateaza, citand surse, ca Romania se așteapta ca pe 10 februarie sa piarda procesul intentat de Gabriel Resources țarii noastre pentru aurul de la Roșia Montana , ceea ce ar insemna ca trebuie sa platim cel puțin 2 miliarde de dolari. „Surse guvernamentale…