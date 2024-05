Bilantul victimelor din Fasia Gaza a crescut la cel putin 34.654 de morti in urma celor 211 zile de operatiuni militare israeliene in teritoriu, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii din Gaza si a adaugat ca 32 de palestinieni au fost ucisi in atacurile israeliene din ultimele 24 de ore. Potrivit ministerului palestinian, 41 de persoane au fost ranite in ultimele 24 de ore, ridicand la 77.908 numarul totalal ranitilor in Fasia Gaza de la inceputul conflictului. Ministerul Sanatatii din Gaza nu face distinctie intre victimele din randul civililor si luptatorii Hamas, iar CNN nu poate verifica…