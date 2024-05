Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni disputa vineri, 17 mai, meciul tur al barajului de promovare in Superliga. Adversara va FC Botoșani, partida urmand sa se dispute pe terenul acesteia. Jocul va incepe de la ora 20:00, și va fi in direct pe Digi Sport și Prima Sport. Barajul se va disputa in dubla manșa. Turul este programat…

- FC Botoșani a scapat de retrogradarea directa și urmeaza sa joace cu CS Mioveni in barajul de menținere / promovarea in Superliga. Iar Valeriu Iftime dezvaluie cum a trait ultima etapa din play-out. Barajul pentru menținerea/promovarea in Superliga se va disputa in dubla manșa.Dinamo - Csikszereda a…