- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat vineri, in Cipru, ca spera ca duminica sa se deschida un coridor care va permite transportul ajutorului umanitar din insula mediteraneeana catre Fasia Gaza, locul unui conflict inceput in urma cu cinci luni intre Israel si miscarea islamista…

- Peste 100 de morți dupa ce forțele israeliene au deschis focul asupra liniei de alimentare din Gaza, a anunțat Ministerul Sanatații. Peste 100 de persoane au fost ucise in nordul Gazei, unde trupele israeliene au deschis focul joi, asupra liniei de alimentare. Panica s-a instalat printre civilii palestinieni…

- Comunitatea internaționala este tot mai ingrijorata dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut armatei sale un „plan combinat” de evacuare a civililor din Rafah si de „distrugere” a Hamas, transmit BBC și CNN. Orașul din sudul Fasiei Gazei, la granița cu Egiptul, ofera refugiu pentru circa…

- Armata israeliana a declarat sambata ca a cautat si a distrus un numar mare de ateliere de producere a rachetelor in Fasia Gaza, informeaza dpa, citata de Agerpres. In timpul unei cautari in zonele din cartierul Zeitun din orasul Gaza, armata a dat si peste lansatoare de rachete, dispozitive explozive,…

- Ministerul Sanatatii al Hamas din Fasia Gaza a declarat duminica ca un atac aerian israelian a ucis doi jurnalisti palestinieni, scrie AFP, citata de News.ro. Moustafa Thuraya, un videograf independent care lucra pentru AFP, si Hamza Wael Dahdouh, un jurnalist care lucra pentru canalul Al-Jazeera, au…

- Dupa trei luni de lupte, Israelul controleaza total nordul Fasiei Gaza, unde au fost ucisi peste 8.000 de teroristi Hamas si peste 30.000 de arme confiscate, a precizat purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, transmite www.monitorulapararii.ro.Israelul controleaza…

- Forțele israeliene l-au ucis pe Adil Mismah, un comandant al forței Nukhba a Hamas, care a ajutat la conducerea și dirijarea masacrului din 7 octombrie din comunitațile din sudul Israelului, a anunțat luni dimineața IDF.Mismah, comandantul de companie al brigazii Nukhba din Deir al-Balah, a condus…

- Luptele din Fașia Gaza au escaladat joi cu unele dintre cele mai intense bombardamente israeliene din timpul razboiului, iar Hamas și-a demonstrat capacitatea de a lansa rachete asupra Tel Avivului, in ciuda discuțiilor din ultimele saptamani pentru un nou armistițiu, relateaza Reuters, potrivit Rador…