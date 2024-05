Oul de struț încondeiat cu foiță de aur sau de argint, decorul unic pe masa de Paște Oul de struț incondeiat incepe sa-și faca locul pe mesele romanilor care vor sa-și impresioneze invitații la masa de Paște. Iar prețul este pe masura: de la cateva sute de lei, pana la peste 1.000 de euro, in funcție de modelul ales. In mod normal, un ou de struț costa undeva la 100 de lei, […] The post Oul de struț incondeiat cu foița de aur sau de argint, decorul unic pe masa de Paște appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

