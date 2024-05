Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul liberal la Primaria Valea Mare din Olt, Dan Gheorghe, a incurcat grav sarbatorile fundamentale ale creștinatații, vorbind despre "Nașterea Domnului" in mesajul sau transmis in Noaptea de Inviere.

- Candidatul PNL la Primaria Valea Mare din județul Olt a vrut sa le transmita alegatorilor un mesaj in noaptea de Inviere, doar ca a incurcat sarbatorile. Dan Gheorghe a vorbit in discursul sau despre momentul biruinței binelui asupra raului și despre Nașterea lui Iisus Christos.

- Primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban, a venit cu un mesaj de Paște, noteaza Noi.md. "Sarbatorile de Paști sint cele mai luminate, frumoase și așteptate de noi toți. In aceasta perioada, ne ducem la parinți și ii așteptam pe cei dragi acasa. Primaria municipiului Chișinau va dorește sarbatori…

- Sarbatorile pascale se apropie cu pași repezi, iar vedetele din Romania se pregatesc sa sarbatoreasca in familie! Olimpia Melinte merge de Paște la Iași, acolo unde este fratele ei care e preot și are parohie acolo, dar și socrii ei. Vor merge și la Chișinau, acolo unde vor vizita și mormintele rudelor…

- Nu mai este mult pana la Paște, iar pe rafturi au inceput sa apara produsele vedete ale acestei sarbatori. Printre acestea se numara și iepurașul de ciocolata, care se vinde la un preț uriaș comparativ cu Marea Britanie. Totul a fost scos la iveala de catre un roman stabilit in Marea Britanie. Un roman…

- O tragedie profunda a lovit familia viceprimarului Ioan Valeriu Ciupilan din municipiul Huși , judetul Vaslui. In urma unui incident nefericit, socrul sau, in varsta de 75 de ani, și-a pierdut viața prin inec, intr-o piscina. Incidentul a avut loc sambata, in absența viceprimarului Ciupilan și a soției…