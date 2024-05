Stiri pe aceeasi tema

- Minivacanța de 1 mai și de Paște a adus in acest an pe litoral un numar mai mic de turiști decat au estimat hotelierii și agenții de turism de la mare. Potrivit acestora vremea rea a intors din drum mulți turiști , iar de sarbatorile religioase romanii prefera sa stea acasa, in familie, scrie europafm.ro....…

- Un numar de 5.509 persoane din regiunea Bucuresti – Ilfov au primit asistenta medicala de urgenta in minivacanta de 1 Mai si de Paste, precizeaza managerul general al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF), Alis Grasu. Majoritatea cazurilor au fost de cod galben și cod roșu. Perioada (minivacanța…

- Comercianții au profitat la maxim de numarul mare de turiști ajunși pe litoral in minivacanța de Paște.In Vama Veche, destinație foarte populara printre tineri in aceasta perioada, prețurile sunt cu adevarat halucinante.Cele mai mari ,,taxe” se observa la dulciuri și snacks-uri, unde prețurile unor…

- Directorul ANM a prezentat prognoza pentru minivacanța de 1 Mai și Paște. Elena Mateescu a explicat ca in majoritatea regiunilor țarii, registrul termic va fi unul normal petnru aceasta perioada, cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius, dar nu sunt excluse ploile trecatoare in anumite zone. Dupa…

- In timpul minivacanței de 1 Mai și de Paște mulți dintre romani iși aduc aminte, pe ultima suta de metri, de ceea ce au uitat sa cumpere. Marile lanțuri de magazine și-au adaptat programele, astfel incat sa nu-i lase, la nevoie. In perioada 29 aprilie – 3 mai, magazinele Lidl vor fi deschise in intervalul…

- Anul acesta, Guvernul a facut punte intre ziua de 1 mai și liberele de Paște, iar asta ar trebui sa aduca in stațiunile de la malul marii 80.000 de turiști, susțin reprezentanții HORECA. Insa, pentru minivacanta de 1 mai si Paste, cea mai vanduta statiune este Baile Felix, urmata de Mamaia si Calimanesti-Caciulata,…

- Mai sunt doar cateva ziel pana la minivacanta de 1 Mai, iar petrecerile pe litoralul romanesc sunt deja o tradiție pentru romani. La ca și in alți ani, Vama Veche ramane cea mai cautata statiune de tinerii dornici de distractie, iar asta pare ca nu mai este o surpriza pentru nimeni. Proprietarii teraselor,…

- CFR Calatori suplimenteaza numarul trenurilor spre litoral in minivacanța de 1 Mai și Paște.„Cu prilejul minivacanței de 1 Mai și Paște, pentru facilitarea deplasarii pasagerilor spre destinațiile de vacanța, dar și spre domiciliu pentru a fi alaturi de cei dragi de sfintele sarbatori de Paște, CFR…