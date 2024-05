Cozonacul, desertul de lux. Cât a ajuns să coste acesta? Vedeta mesei de Paște este cozonacul, care a ajuns sa fie un desert de lux. Prețurile incep de la 40 de lei și urca pana la 120 de lei, in bacaniile de specialitate. Datele arata ca, anul acesta, cozonacii sunt mai scumpi in medie cu 10% fața de anul trecut, asta din cauza costurilor ridicate […] The post Cozonacul, desertul de lux. Cat a ajuns sa coste acesta? appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Cozonacul a ajuns sa fie un desert de lux in acest an. Prețurile incep de la 40 de lei și urca pana la 120 de lei, in bacaniile de specialitate. Sunt mai scumpi in medie cu 10% fața de anul trecut, asta din cauza costurilor ridicate la zahar și ciocolata, spun patiserii.

