Copii raniți in urma atacurilor israeliene din Fașia Gaza vor fi tratați in spitalele "Grigore Alexandrescu" și "Marie Curie" din București. Este vorba despre19 copii palestinieni care au fost raniți in atacurile israeliene din Fașia Gaza. Ei vor fi aduși cu avioane militare și spitalizați de urgența, intrucat au nevoie de ajutor medical rapid. "Romania […]